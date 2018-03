Dilma não faz uso de medicamento e já retirou cateter

BRASÍLIA - Apesar de estar refeita da pneumonia que contraiu, a presidente Dilma Rousseff ainda apresenta tosse, sintoma que é considerado a fase final do ciclo da doença, com a expectoração vinda dos pulmões. Segundo informações da Presidência, Dilma está há cinco dias sem tomar antibiótico. O cateter, instalado para a aplicação do remédio, também já foi retirado. Ela não está fazendo uso de nenhum medicamento nem de nebulizador.

Mais cedo, Dilma afirmou que havia melhorado da pneumonia. "Estou na reta final. Não tenho mais a doença", disse aos jornalistas, enquanto aguardava a chegada do primeiro-ministro da Suécia, Fredrik Reinfeldt, no salão nobre do Palácio do Planalto, em Brasília.