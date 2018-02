Dilma: Não farei julgamento sobre Graça Foster

Perguntada se Graça Foster poderia ser afastada do cargo caso o Tribunal de Contas da União (TCU) decidisse pelo bloqueio dos seus bens, Dilma revelou que é preciso tomar muito cuidado ao tratar dessa questão. "Eu não vou fazer nenhum julgamento sobre uma pessoa da qualidade da presidente Maria das Graças Foster baseada em avaliações que eu acho questionáveis", afirmou.

Na última quarta-feira, o relator do caso no TCU, ministro José Jorge, manifestou intenção de citar Graça Foster no processo que deverá investigar a responsabilidade dos gestores por prejuízos com a aquisição da refinaria de Pasadena. No entanto, o bloqueio dos bens da executiva foi retirado da pauta de votação do plenário do TCU após sustentação oral do Advogado-Geral da União (AGU), Luís Inácio Adams. O ministro preferiu adiar a análise do caso.