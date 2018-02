Dilma não é o único nome para 2010, afirma Tarso

O ministro da Justiça, Tarso Genro, afirmou na noite desta sexta-feira que a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff , "é um nome excelente, mas não é o único" para concorrer à Presidência em 2010. Questionado sobre a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se referiu a Dilma como sua candidata, Tarso disse que leu a afirmação nos jornais, mas "como nem tudo que é publicado é verdade", está "esperando orientação do presidente." Veja Também: Tarso diz que anistia não isenta torturadores.Você concorda? O ministro fez os comentários ao chegar à festa de lançamento da candidatura de Maria do Rosário (PT) à Prefeitura de Porto Alegre. Perguntado sobre se a participação da ministra no evento marcaria o início da sua campanha presidencial, o ministro disse que a atividade não tem relação com 2010. Para Tarso, "2010 é um outro capítulo". Anistia Tarso abordou também a discussão sobre a anistia e reiterou sua posição sobre os atos de agentes públicos que praticaram tortura durante a ditadura militar. "Esse agente deve ser punido tanto numa ditadura quanto numa democracia", resumiu, acrescentando que nesse caso foi extrapolado o mandado dado pelo Estado. A Comissão de Anistia "vai julgar casos muito sérios para o Estado brasileiro", conforme Tarso, e o debate sobre o assunto ajuda o grupo a formar sua posição. A ministra Dilma, que participa do evento, não deu entrevista ao chegar ao local.