Dilma não aparece em público durante descanso na BA

Desde que chegou, na tarde de sexta-feira (8), Dilma ainda não fez qualquer aparição em público, nem mesmo para um mergulho nas águas calmas de Inema.

O governador Jaques Wagner descartou qualquer hipótese de a presidente prestigiar a folia baiana, diante de rumores de que ela assistiria ao primeiro dia do desfile oficial no Campo Grande, centro da cidade. "Nunca houve a possibilidade de ela vir, até porque ela ainda está muito marcada pelo episódio do Rio Grande do Sul", disse Wagner. Ele se referia ao incêndio ocorrido na Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, que provocou a morte de mais de 230 pessoas.

Esta foi a segunda passagem da presidente Dilma pela Base de Aratu, nos últimos três meses. O lugar também foi escolhido pela Chefe de Estado para as comemorações da virada do ano. Ela estava com a família, que também a acompanha nesse recesso de Carnaval.

Ainda não há confirmação sobre o retorno da presidente para Brasília, mas estima-se que seja na tarde da terça-feira (12). Na Quarta-Feira de Cinzas (13) ela cumpre agenda oficial em na capital federal.