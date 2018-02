Dilma monta força-tarefa para combater dengue A presidente Dilma Rousseff (PT) orientou sua equipe a montar uma força-tarefa para combater o mosquito da dengue. Nesta manhã, no Palácio do Planalto, ela discute medidas emergenciais com os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, da Casa Civil, Antonio Palocci, e da Comunicação, Helena Chagas.