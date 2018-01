Dilma minimiza insatisfação da base aliada A presidente Dilma Rousseff minimizou nesta segunda-feira a insatisfação da base aliada com o governo. Após solenidade de sanção do Estatuto da Juventude, no Palácio do Planalto, a presidente foi indagada pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, se a reunião que terá ainda nesta segunda com deputados aliados seria uma tentativa de acalmar a base. "Eu tenho a impressão que a base só é brava com você", brincou a presidente.