Dilma: Micro e pequenas empresas geram 11 mi de empregos A presidente Dilma Rousseff aproveitou a cerimônia de posse do ministro Guilherme Afif Domingos, que assume a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, para destacar a "expressividade" desse segmento no País. "Nós temos hoje formalizadas 7,4 milhões de micro e pequenas empresas, com microempreendedores incluídos, representando 99% das empresas formalizadas no País e gerando 11 milhões de empregos", afirmou a presidente. "Esse imenso contingente de pequenos negócios teve um grande impulso, quando nós simplificamos e tornamos o Super-Simples um instrumento de expansão ao unificar os tributos num só boleto e reduzi-los."