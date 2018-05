Dilma: meta do Mais Médicos no MT será coberta até abril

Sobre o Mais Médicos, a presidente afirmou que até o final de abril toda a meta do programa será cumprida. Em Mato Grosso, de acordo com Dilma, serão 194 médicos atuando pelo programa, com cobertura a 670 mil moradores do Estado. De acordo com a própria presidente, durante os anos de seu governo, ela esteve três vezes em Mato Grosso, sendo hoje a primeira visita a Cuiabá. "Esse é um Estado estratégico para o Brasil. Aqui está a maior produção agrícola, se considerarmos um Estado apenas", disse Dilma, mencionando o escoamento da produção de grãos e obras rodoviárias. Para falar sobre investimento em veículo leve sobre trilhos (VLT) na capital, Dilma disse que "é fundamental que Cuiabá não chegue a ter os problemas que as maiores cidades do nosso País têm".

Copa.

A presidente aproveitou para pedir que os moradores de Cuiabá recebam bem os visitantes durante a Copa do Mundo, que começa daqui a 49 dias. "Tenho certeza que os mato-grossenses vão mostrar que estão prontos a receber com segurança, conforto, alegria, generosidade, todas as seleções. Nós vamos fazer a copa das copas", disse.