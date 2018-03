Dilma: mensagem é oportunidade para reafirmar diálogo A presidente Dilma Rousseff iniciou na tarde de hoje a leitura da mensagem do Executivo ao Congresso reafirmando o interesse no diálogo entre os poderes. Dilma falou com firmeza sobre as conquistas do povo brasileiro, que assistiu a um transição democrática no país e lembrou que a Constituição de 1988 e as eleições livres consolidaram a vivência democrática. Esse ambiente democrático permitiu ainda, segundo Dilma, a consolidação do desenvolvimento econômico e social.