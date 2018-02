Dilma marca entrada na campanha de Marinho Depois do ministro da Pesca, Altemir Gregolin, é a vez de Dilma Rousseff (Casa Civil) participar da campanha do ex-ministro da Previdência Luiz Marinho à Prefeitura de São Bernardo. Ela agendou visita à cidade para 1º de setembro, quando será lançado o plano de governo do petista. No fim de semana, quem deu início à campanha foi o deputado estadual Orlando Morando (PSDB). Na sexta, 1,5 mil pessoas estiveram em seu comício, ao qual compareceu o prefeito William Dib (PSB). No sábado, outro comício reuniu 4 mil pessoas. Para o deputado estadual e candidato Alex Manente (PPS), o apoio federal e municipal aos concorrentes desequilibram a disputa, mas ele aposta na possibilidade de chegar ao segundo turno. A participação de Dilma na campanha mostra a determinação do Planalto em conquistar a Prefeitura de São Bernardo, que o PT só ganhou em 1988. O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará campanha para Marinho.