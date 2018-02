Dilma marca encontro com ministros no sábado para manter agenda positiva

Brasília - Além de incrementar a agenda de viagens, com visita a pelo menos duas cidades toda semana, a presidente Dilma Rousseff está montando uma extensa agenda positiva, com intuito de traçar planos para garantir inauguração de obras durante o período eleitoral. Para isso, ela convocou uma reunião com 14 de seus 39 ministros na manhã deste sábado, no Palácio do Planalto.

No encontro, a presidente deve cobrar dos ministros das áreas de infraestrutura e saúde o cumprimento de calendários de projetos, para que não sofram atrasos e possam ser lançados este ano e no ano que vem.A presidente não quer que haja problemas na concessão dos aeroportos de Confins e Galeão, e planeja outros anúncios que podem ser feitos, preparando munição para a campanha eleitoral de 2014.

A viagem que está sendo mais cuidadosamente desenhada por Dilma é para visitar as obras de transposição do Rio São Francisco, marcada para a segunda quinzena de novembro. A presidente pretende percorrer alguns trechos das obras, pelo menos nos Estados de Pernambuco e Ceará.

Com a visita, Dilma pretende responder às críticas de seus potenciais concorrentes em 2014, Aécio Neves, do PSDB, e Eduardo Campos, do PSB. Aécio Neves usou seu último programa do partido na TV para mostrar trechos onde as obras estão paradas. Eduardo Campos tem dito que é possível fazer mais e melhor. Dilma quer percorrer alguns locais para mostrar parte dos 6,5 mil trabalhadores em seus canteiros e mais de 1,8 mil equipamentos em atividade.

Em Pernambuco, terra do governador Eduardo Campos, quer mostrar obras que ela considera adiantadas dos projetos e, assim, alfinetar o concorrente. Dilma também pretende aproveitar para estocar a aliada dele, Marina Silva, destacando as preocupações que o governo teve com o meio ambiente durante as obras. As datas e as cidades a serem visitadas estão sendo acertadas, mas a presidente já teria definido que quer passar uma noite na região para mostrar sua interação com o Nordeste.

Mas o projeto de campanha deste ano não para por aí. Depois de ter participado ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da comemoração dos dez anos do Programa Bolsa Família, o governo quer mostrar mais. O governo tem ressaltado que tem muito a mostrar seja em obras de mobilidade urbana, seja na área de construção de plataformas de petróleo.

Na próxima semana, Dilma estará em São Paulo e no Rio Grande do Sul, exatamente para inaugurar obras desses dois projetos. Na quinta-feira, em Brasília, ela vai anunciar a migração das rádios AM para FM, uma reivindicação do setor, com a assinatura de decreto que permite que as emissoras AM mudem de faixa.