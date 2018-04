Dilma: maquiagem pode estar 'no batom, não no PAC' A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, participou hoje da inauguração de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em São Leopoldo, a 33 km de Porto Alegre, confirmou aumento de recursos para o Rio Grande do Sul, lançou novas obras e respondeu aos opositores que criticam o programa. "A maquiagem pode estar no meu batom, mas nas obras do PAC não, porque elas são reais e estão aí para os senhores verem", discursou a ministra, na inauguração da revitalização da avenida João Corrêa, que teve investimentos de R$ 18 milhões. Ela voltou a dizer que o governo "não poupará esforços para enfrentar a crise financeira" e lembrou, entre as medidas, do anúncio de construção de 1 milhão de moradias. Dilma confirmou que o PAC terá R$ 1,198 bilhão no Rio Grande do Sul até 2010 para obras em rodovias, travessias urbanas e linhas de transmissão, entre outras. A ministra também reiterou que o governo quer dar agilidade às obras do PAC com a adoção de dois turnos de trabalho. Segundo ela, o objetivo é acelerar a criação de empregos em 2009, porque este é "um ano difícil", analisou a ministra. Ela também acionou uma máquina de perfuração no futuro canteiro de obras da extensão da linha de Trensurb (Trem metropolitano) em São Leopoldo, que ganhará um prolongamento até Novo Hamburgo, a 40 km de Porto Alegre. Enquanto se preparava para acionar a máquina, Dilma parou para cumprimentar operários que trabalhavam na pintura da avenida. A ministra também foi a Novo Hamburgo para visitar o ponto final da estação de trem.