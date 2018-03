Dilma mantém Vaccarezza líder do governo na Câmara O deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP) será o líder do governo Dilma Rousseff (PT) na Câmara, mesma função que ocupou no último ano de mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A indicação para o cargo de líder do governo é realizada pela própria presidente, que deve oficializar a decisão hoje.