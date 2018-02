Dilma mantém tom incisivo ao cobrar obras do PAC A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, comandou hoje a apresentação do sétimo balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com a mesma disposição das últimas apresentações e voltou a exibir um temperamento forte e incisivo na cobrança da execução das obras e no pedido para que os ministros atuem de forma coordenada. Sem citar nomes, fez cobrança em público aos assessores e respondeu de forma enfática às perguntas dos jornalistas. Em alguns momentos, demonstrou uma certa irritação e reclamou de reportagem publicada por um site na semana passada, segundo a qual somente 3% das obras do PAC estavam concluídas. Ela garantiu que 14% das obras previstas já foram entregues.