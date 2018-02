Dilma mantém 40% e venceria no 1º turno, aponta Vox Populi

Atualizado às 11h13

São Paulo - A presidente Dilma Rousseff manteve 40% das intenções de voto em relação ao levantamento de abril e venceria no primeiro turno se as eleições fossem hoje, de acordo com a pesquisa Vox Populi, divulgada nesta quarta-feira, 11, pela revista Carta Capital. O pré-candidato do PSDB, Aécio Neves, cresceu 5 pontos porcentuais em relação a abril e chegou aos 21%, enquanto pré-candidato do PSB, Eduardo Campos, manteve 8% no mesmo período.

Abaixo dos três principais candidatos aparecem Pastor Everaldo (PSC) com 2% e José Maria (PSTU) com 1%. Os candidatos Randolfe Rodrigues (PSOL), Eymael (PSDC), Levy Fidelix (PRTB), Eduardo Jorge (PV), Mauro Iasi (PCB) e Denise Abreu (PTN) não atingiram 1%. A revista aponta ainda que os indecisos, que eram 18% em abril, são 14%. O número de brancos e nulos variou de 15% para 14%.

O levantamento foi feito entre os dias 30 de maio e 1º de junho e ouviu 2.200 eleitores em 161 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2,1 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-00156/2014 e contratada pela Editora Confiança, que edita a revista Carta Capital.

Nessa terça, o instituto Ibope divulgou levantamento que aponta oscilação negativa de Dilma, de 40% para 38% (entre maio e junho). Já Aécio e Campos oscilaram dois pontos para cima (de 20% para 22% e de 11% para 13%, respectivamente).