Dilma mandou Levy anunciar o déficit ao lado de Barbosa

Foi a presidente Dilma Rousseff que arbitrou a disputa interna e também deu a ordem para que os ministros Joaquim Levy (Fazenda) e Nelson Barbosa (Planejamento) anunciassem, lado a lado, a proposta de Orçamento de 2016, com déficit primário de R$ 30,5 bilhões.

Derrotado nas discussões que culminaram com a apresentação de um projeto escancarando a previsão de desequilíbrio fiscal, Levy pretendia sair da reunião desta segunda-feira, 31, da coordenação política, no Planalto, e viajar para São Paulo, onde faria palestra no Fórum Exame. O anúncio do Orçamento de 2016 seria feito apenas por Barbosa.

Dilma não autorizou a saída “à francesa” de Levy, que foi obrigado a cancelar o compromisso. Sob argumento de que uma nova ausência do titular da Fazenda poderia alimentar especulações sobre demissão, num momento em que o governo assume fragilidade na economia, a presidente mandou Levy aparecer ao lado de Barbosa.

Em maio, o titular da Fazenda deixou o colega do Planejamento anunciar sozinho o corte de R$ 69,9 bilhões em gastos públicos. Levy queria tesourada maior e perdeu. À época, alegou estar com “forte gripe” para não comparecer à entrevista.

Agora, Levy defendia um corte maior de despesas, da ordem de R$ 15 bilhões. Dilma vetou. Nas reuniões para fechar o Orçamento, o titular da Fazenda foi contra o governo explicitar o déficit e admitir que vai gastar mais do que prevê arrecadar em 2016. Disse que o sinal negativo poderia pôr em xeque a recuperação econômica e provocar a perda do grau de investimento do País.

Barbosa, por sua vez, acreditava que a recriação da CPMF poderia ajudar a sair dessa encalacrada, além de financiar a saúde. Sem apoio de políticos e empresários, porém, o governo recuou na batalha da CPMF. Nessa disputa, todos perderam um pouco, mas Levy foi o maior derrotado.