Dilma: Mandela é 'personalidade maior do século 20' A presidente Dilma Rousseff divulgou nota de pesar pela morte do ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela nesta quinta-feira, 5, em que o destaca como "personalidade maior do século 20". De acordo com Dilma, o povo brasileiro está consternado com a notícia da morte do político sul-africano. "Mandela conduziu com paixão e inteligência um dos mais importantes processos de emancipação do ser humano da história contemporânea - o fim do apartheid na África do Sul", diz a nota.