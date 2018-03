Dilma manda fazer varredura em acordos de inteligência A presidente Dilma Rousseff mandou fazer uma varredura em todos os acordos de inteligência que órgãos do governo teriam com os Estados Unidos para ter certeza de que nada autorizava os americanos a monitorar comunicações de cidadãos brasileiros. A dúvida foi levantada depois que, em entrevista ao Grupo Estado, o ex-embaixador do Brasil na China, Luiz Augusto de Castro Neves, afirmou que há uma coordenação de inteligência entre forças de segurança dos dois países.