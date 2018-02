Dilma: Lula não está focado em ganhar votos de Campos

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Presidente da República Dilma Rousseff (PT) disse nesta quarta-feira que não comentará pesquisas eleitorais ao ser indagada sobre o levantamento do Datafolha que mostrou Marina Silva (PSB) em empate técnico com ela num eventual segundo turno. "Posso te falar uma coisa? Tenho tradição de não comentar pesquisas. Tenho aproveitado o momento eleitoral para mostrar tudo o que fiz, que não está sendo bem mostrado", afirmou. "Vou usar meu período de campanha para explicar tudo que nós fizemos", declarou, em visita às instalações do Senai do bairro Horto, na capital mineira, onde há algumas vagas destinadas a alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

A presidente comentou que Lula não está focado em conquistar os votos de Eduardo Campos (PSB), morto na semana passada em um acidente aéreo, no Nordeste. "Ele não está muito focado nessa atividade. O ex-presidente está fazendo campanha comigo, porque achamos que somos o mesmo projeto", disse. "Não tem nada a ver com A, B ou C, tem a ver com o fato de que eu sou a continuidade dos avanços do governo Lula, represento a continuidade e a construção de um novo ciclo de crescimento. E o presidente Lula tem deixado claro e vai ficar claro ao longo da campanha".

Ao ser questionada como fará para dissociar sua imagem da de Marina, uma vez que ambas participaram do governo Lula, Dilma respondeu que o "povo saberá fazê-lo". Ela chegou ao local por volta das 15h10 e estava acompanhada pelo presidente do Sistema Fiemg, Olavo Machado Júnior, do coordenador de campanha em Minas Gerais, ex-ministro Walfrido Mares Guia, do ministro da Educação, Henrique Paim, do secretário da Comunicação Social, Thomas Traumann, e do candidato ao governo do Estado pelo PT, Fernando Pimentel. Na declaração à imprensa, Pimentel e Walfrido não estavam presentes.

Segundo dados do governo, em Minas Gerais foram instalados seis novos campus de universidades federais na gestão da presidente, cinco em funcionamento, com a abertura de 2.271 vagas. O Estado recebeu 15 novos institutos federais de ensino profissionalizante e técnico, todos em funcionamento, com 10.915 novas vagas. No âmbito do Pronatec, 799,7 mil mineiros foram matriculados em 626 municípios.

A presidente também gravou imagens para utilização em seu programa eleitoral. A última vez que Dilma esteve em Belo Horizonte foi no dia 8 de junho, quando ela visitou as estações do BRT Move e inaugurou o Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP), no bairro Buritis. No início do mês, a presidente participou do lançamento da campanha de Josué Alencar (PMDB) ao Senado, na cidade de Montes Claros, no norte do Estado. Em sua agenda oficial, a volta da presidente para Brasília estava prevista para as 17h15.