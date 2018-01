Dilma: Lula foi grande líder na década de governo do PT Minutos depois de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançá-la candidata à reeleição em 2014, a presidente da República, Dilma Rousseff, exaltou, no evento que comemora os dez anos de PT no governo federal, a liderança do seu antecessor na década que o partido comanda o País. "Essa década tem milhões de construtores, mas teve um grande líder: Luiz Inácio Lula da Silva", afirmou Dilma.