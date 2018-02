Dilma liga para Santos para cumprimentá-lo por reeleição

Santos foi reeleito ontem, derrotando Óscar Zuluaga por 50,94%, depois de ter perdido o primeiro turno. De acordo com a assessoria da Presidência, Dilma "congratulou-se por ele (Santos) insistir em uma saída negociada para o conflito colombiano" e disse que este é o objetivo de todos os sul-americanos. Ao final do telefonema, a presidente afirmou que a Colômbia é um "grande país" que poderá em breve "dedicar toda sua energia em favor do desenvolvimento social e econômico".

Santos agradeceu o telefonema e disse que sempre considerou a presidente uma "grande aliada" e que o Brasil poderia contar com ele e com seu país como amigo. Passada a eleição, Santos deve chegar nesta semana a Brasília, onde na quinta-feira assiste ao jogo entre sua seleção e Costa do Marfim, no Estádio Nacional Mané Garrincha. Dilma deve recebê-lo em algum momento. A assessoria dos dois presidentes ainda tenta uma brecha na agenda para um encontro no Palácio do Planalto ou no Alvorada.