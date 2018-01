Dilma liga para cumprimentar Cunha pela eleição na Câmara

Brasília - A presidente Dilma Rousseff só telefonou para o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), na manhã desta segunda-feira, 2, para parabenizá-lo pela vitória na noite de domingo, 1º. Cunha disse que a presidente foi "gentil" e o parabenizou. Dilma também demonstrou disponibilidade para conversar com Cunha, embora eles não tenham marcado uma data para encontro. A presidente não compareceu à cerimônia de abertura do ano legislativo nesta segunda.

O ministro Pepe Vargas (Relações Institucionais), um dos cabos eleitorais do candidato governista derrotado ontem, Arlindo Chinaglia (PT-SP), também telefonou para Cunha, mas o presidente não pôde atender e ficou de retornar em outro momento. Desafeto do governo federal e da presidente Dilma, Cunha liderou uma rebelião de partidos da base aliada na Câmara no início do ano passado e se lançou candidato à presidência da Casa defendendo "independência" do Legislativo e que o Congresso não se tornasse um "puxadinho" do Planalto.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.