Dilma liga para chefes de Estado e planeja descanso O presidente do PT, José Eduardo Dutra, realiza nesta manhã uma reunião informal na residência da presidente eleita Dilma Rousseff, no Lago Sul, em Brasília, junto com alguns dos coordenadores da campanha e correligionários. A proposta é definir a agenda dela de hoje e dos próximos dias. Participam da reunião Alessandro Teixeira, Giles Azevedo, Patrus Ananias, Marco Aurélio Garcia e Antônio Palocci.