Dilma liga espionagem dos EUA a interesses econômicos A presidente Dilma Rousseff relacionou a suspeita de espionagem ao governo brasileiro feita pelo serviço secreto dos Estados Unidos com interesses comerciais ou econômicos dos norte-americanos. Em entrevista antes de deixar a Rússia, a presidente disse que como o Brasil é uma democracia e não representa ameaça terrorista, a espionagem "não tinha nada a ver com segurança nacional, tinha a ver com fatores geopolíticos, fatores estratégicos ou comerciais e econômicos". Dilma disse que na noite de quinta-feira argumentou com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que a espionagem entre grandes democracias "é incompatível".