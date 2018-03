Dilma leva susto após mureta de vidro quase cair sobre ela em Quito

QUITO - A presidente Dilma Rousseff levou um susto nesta quarta-feira, 27, quando uma mureta de vidro desabou e quase caiu sobre ela, na sede da União de Nações Sul Americanas (Unasul). Dilma estava conversando com a colega do Chile, Michelle Bachelet, e se aproximou da mureta para receber uma rosa vermelha, oferecida por uma repórter da Teleamazonas, canal do Equador conhecido por fazer oposição ao presidente Rafael Correa.

Os jornalistas brasileiros que estavam ali se debruçaram para falar com Dilma e o bloqueio veio abaixo. Ninguém se feriu. "Vocês se machucaram?", perguntou a presidente, logo depois. "Eu fiquei preocupada." Na passagem por Quito, onde participou da IV Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), Dilma estava descontraída.

Na terça-feira, depois do jantar com Correa, no Palácio de Carondelet, ela posou para fotos com ministros do Equador e até com o responsável pelo cardápio. Antes de chegar, porém, demonstrou irritação no voo. Motivo: a internet não funcionava e a presidente não podia acompanhar as notícias.