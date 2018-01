Dilma lembra aniversário de 30 anos da CUT A presidente Dilma Rousseff encerrou discurso nesta segunda-feira, 19, em São Bernardo do Campo, citando os 460 anos do município, comemorados na terça-feira, e os 30 anos da Central Única dos Trabalhadores (CUT). "São Bernardo é uma cidade especial para todos os brasileiros e brasileiras diante do simbolismo que ela representa pela luta pelas Diretas Já, pela redemocratização. Aqui nasceram as lutas pelos direitos sociais e direitos dos trabalhadores."