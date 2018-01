Dilma: leilão do Campo de Libra não foi privatização A presidente Dilma Rousseff rebateu na noite desta quinta-feira, 12, o argumento de que o leilão do Campo de Libra, na área do pré-sal, teria sido uma forma de privatização. "Muita gente tem dito que o leilão de Libra é privatização. Isso não só é uma mentira como tenta criar uma confusão onde não tem", disse a presidente, no 5º Congresso do PT, em Brasília. "Não há semelhança com qualquer processo de privatização em qualquer parte do mundo".