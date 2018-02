Dilma: legados são para o povo, nenhum é da Copa A presidente Dilma Rousseff disse neste domingo que as grandes obras de infraestrutura e transporte não são um legado da Copa do Mundo, mas sim do povo brasileiro. Ela participou nesta manhã da inauguração da Transcarioca, via exclusiva de ônibus entre o aeroporto internacional do Galeão e a Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade.