Dilma lança site para rebater 'boatos' sobre governo

Brasília - A presidente Dilma Rousseff lançou nesta quinta-feira, 17, um site para rebater o que chamou de "boatos" sobre o governo federal. Em sua conta no Twitter, ela afirmou que a página vai reunir "informações sobre temas que circulam na internet e confundem as pessoas".

O site traz, por enquanto, 13 "notícias" que o governo afirma não serem verdadeiras. O governo afirma, por exemplo, que programas sociais como o Bolsa Família, o Prouni e o Fies não irão acabar. Os dois últimos sofreram cortes este ano por conta do ajuste fiscal, mas, segundo o site, "eles continuam" e "houve apenas alguns ajustes de critério e orçamento".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A nova página do Palácio do Planalto também carimba como boato que o governo vai confiscar a poupança dos brasileiros, que há uma "caixa-preta" no BNDES e que, com as mudanças na Previdência, o brasileiro só poderá se aposentar aos 95 anos. O site rebate ainda informações de que há espiões cubanos no Mais Médicos, que o governo está criando um exército de 20 mil haitianos e que o País está prestes a se tornar uma ditadura comunista.

Entre as explicações mais inusitadas está a de que a presidente não desfilou ao som da música "Beijinho no ombro" no dia 7 de setembro. "Na verdade, isso não ocorreu e trata-se somente de uma brincadeira de uma página de humor em uma rede social", diz o texto. Didático, o site tenta rebater com argumentos versões que circulam na internet e pede que o internauta use a ferramenta para verificar o que é verdade ou não sobre o governo. "Não compartilhe mentiras. Na internet as coisas fogem ao controle", diz a página inicial.

A nova ferramenta foi ironizada por alguns internautas. Um deles publicou no Twitter que o fato é que "presidente é incompetente" e que o boato seria que o "impeachment é golpe". A tese vem sendo sustentada pelo governo, para quem não há motivo legal para o afastamento de Dilma do cargo.