Dilma lança PAC em segunda visita a Minas em 15 dias A antecipação da disputa eleitoral de 2014 acirrou os ânimos entre a presidente Dilma Rousseff e o PSDB. Pela segunda vez em duas semanas, a petista visita Minas Gerais, Estado do nome mais cotado da oposição para a corrida presidencial do ano que vem, o senador tucano Aécio Neves, para anunciar liberação de recursos. E, nesta terça-feira, 20, Dilma escolheu justamente São João del Rei, berço da família do parlamentar mineiro, para o evento oficial de lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC2) Cidades Histórias, que destinará R$ 1,6 bilhão para 44 municípios em 20 Estados.