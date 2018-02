Dilma lança ofensiva para barrar flerte do PSDB com PP

Além de negociar com Serra, o PP está fechando um pacote de alianças regionais com os tucanos. Em Minas Gerais, o partido deverá fazer dobradinha com o governador Antonio Anastasia (PSDB), candidato à reeleição. No Rio Grande do Sul, o PP pede uma vaga ao Senado e a vice para apoiar a governadora Yeda Crusius (PSDB), que vai disputar o segundo mandato. "Não acredito que o PP, parceiro do governo Lula há sete anos e meio, vá se aliar aos opositores", disse o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Na mesa de negociação com Dilma, estão pendências nos Estados. O PP quer o aval à deputada Angela Amin, candidata ao governo de Santa Catarina, onde o PT lançou a senadora Ideli Salvatti. Além disso, reivindica a adesão do PT à candidatura de Ricardo Barros (PR) ao Senado, pelo Paraná. O problema é que o PT do Paraná já apresentou Gleisi Hoffmann para a vaga. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.