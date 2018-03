Dilma lança barragem de Oiticica-RN A presidente Dilma Rousseff lançou nesta segunda-feira a barragem de Oiticica (RN). A obra, de acordo com Dilma, era esperada há 63 anos, desde 1950. Ela afirmou que o governo federal precisa fazer obras estruturantes, da proporção da barragem de Oiticica. "Essas obras estruturantes têm o objetivo de assegurar que teremos um horizonte de segurança hídrica. Conviver com a seca não é acabar com ela, vamos diminuir os efeitos da seca. É possível conviver com a seca e que tenhamos poder de escolher como fazer isso", disse.