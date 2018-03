Dilma lamenta não ter conversado mais com a Câmara Durante o almoço com os senadores petistas, no Palácio da Alvorada, a presidente Dilma Rousseff lamentou não ter conversado mais com os parlamentares da Câmara antes da votação do Código Florestal. "Se a gente tivesse tido mais diálogo, teríamos aprovado na Câmara. Foram 40 votos de diferença", comentou a presidente, que pediu aos senadores para não terem antagonismos com a Câmara e para que "não criassem barreiras" a fim de que "se possa chegar a um acordo civilizatório".