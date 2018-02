Dilma lamenta multa e diz que PT não quis cometer erro A pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, lamentou hoje a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que ontem à noite decidiu multar o partido, e ela própria, por propaganda eleitoral antecipada. "Lamento que tenha sido entendido assim. A gente não quis cometer nenhum ato incorreto", afirmou Dilma, pouco antes de assistir à Missa de Solidariedade com os Excluídos, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, em Brasília.