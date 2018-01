Dilma lamenta morte do médico fundador da rede Sarah A presidente Dilma Rousseff lamentou neste domingo (25), em sua conta numa rede social, a morte do médico ortopedista Aloysio Campos da Paz Júnior, fundador da Rede Sarah Hospitais de Reabilitação. "Campos da Paz dizia que sua filosofia era trabalhar para que cada paciente fosse tratado com base no seu potencial e não nas suas dificuldades. Foi com está fé na potencialidade de cada paciente que a Rede Sarah ajudou a melhorar a qualidade de vida de milhares de brasileiros", disse a presidente.