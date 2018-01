Dilma lamenta morte do ex-deputado Eduardo Valverde

A seguir, a nota divulgada há pouco pela Presidência da República com as palavras de Dilma:

"Foi com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento do ex-deputado federal Eduardo Valverde (...).

Carioca que morava em Rondônia há 20 anos, Valverde atuou firmemente para a consolidação sindical daquele estado, participando diretamente da fundação de vários sindicatos e do Partido dos Trabalhadores, no qual exercia, atualmente, a função de presidente regional do estado de Rondônia. Como auditor fiscal do trabalho e parlamentar, lutou pelas causas sociais, pela erradicação do trabalho escravo e contra a exploração do trabalho de crianças e adolescentes.

Neste momento de dor, quero transmitir meus sentimentos a todos da sua família, parentes, amigos e correligionários, extensivos à família de Ely Bezerra, secretário estadual de Organização do PT de Rondônia, que também faleceu no acidente."

Dilma Rousseff

Presidenta da República Federativa do Brasil