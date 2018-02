Dilma lamenta morte do embaixador Ramiro Guerreiro A presidente Dilma Rousseff distribuiu hoje nota oficial lamentando o falecimento do embaixador Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro, que foi ministro das Relações Exteriores no governo Figueiredo. Segundo a nota, a presidente Dilma "recebeu com pesar" a notícia da morte de Saraiva Guerreiro, lembrando que ele também exerceu a função de negociador da dívida externa brasileira.