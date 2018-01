Dilma lamenta acidente na estação Antártica

Na nota, Dilma destacou o heroísmo dos militares que tentaram apagar o incêndio no local, ressaltou a importância do programa de pesquisas desenvolvido na Estação e afirmou que quer reconstruir a Estação. A presidente também agradeceu o apoio dos outros países no resgate dos brasileiros, como o Chile, Argentina e Polônia.

O planejamento da nova Estação Antártica, na Ilha Rei George, deverá começar amanhã (27), segundo disse o ministro da Defesa, Celso Amorim, à Agência Brasil. Porém, conforme o ministro, ainda não é possível avaliar os danos na estação incendiada, nem precisar quando a nova base estará pronta.

"A nossa ideia é imediatamente, já, chamar arquitetos para fazer desenhos, inclusive um desenho mais novo. Não estou dizendo que é por isso que aconteceu o incêndio, mas, obviamente, a base começou há 30 anos, então, ali ela foi agregando um pedaço ou outro. Agora já podemos pensar numa coisa para o futuro, digamos, de maneira mais completa, mais orgânica", disse Amorim à Agência Brasil.