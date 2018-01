Dilma já está no Planalto para receber Obama

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff já está no Palácio do Planalto, à espera do presidente dos EUA, Barak Obama. Dilma chegou às 9h30, meia hora antes do horário previsto para o início da visita oficial do presidente norte-americano ao país.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A movimentação no Planalto é grande desde cedo. O Batalhão de Guarda Presidencial (BGP) já está se postando para recepcionar Obama, que deve chegar ao Planalto às 10 horas.

Assim que chegar à frente do Planalto, o presidente norte-americano vai passar em revista as tropas. Enquanto isso, Dilma estará esperando no topo da rampa, para recepcioná-lo. A previsão é de que Obama suba a rampa sozinho.

Em seguida, os dois se postam para a foto do cumprimento oficial e seguem para o salão oeste, onde vão passear rapidamente pela exposição mulheres artistas brasileiras – uma exposição em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março.

A primeira-dama Michele Obama e as duas filhas do casal chegarão por uma porta lateral e se juntarão a Obama no momento da exposição.

Depois, Obama e Dilma participam de uma reunião privada, seguida de um encontro ampliado, com assessores especiais (secretários e ministros) dos dois governos. Por volta das 12 horas, os dois dão uma declaração conjunta à imprensa, encerrando a programação no Planalto.

A bandeira americana está sendo hasteada ao lado da brasileira, outra simbologia que sempre ocorre quando o Brasil recebe visitantes estrangeiros.