Dilma não quis conversar com a imprensa que a aguardava na entrada do hotel e, ao ver os jornalistas, apenas brincou: "Vocês chegaram cedo". A presidente não tem agenda prevista para hoje em Nova York. A ideia é ficar dedicada aos últimos preparativos do discurso que fará amanhã, na abertura da 68ª Assembleia Geral da ONU.