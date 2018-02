Dilma: Itamar deixa trajetória exemplar de honradez

A presidente da República decretou luto oficial de sete dias, informou a assessoria do Palácio do Planalto.

Leia a íntegra da nota:

"Foi com tristeza que recebi a notícia do falecimento do senador e ex-presidente Itamar Franco. Dirigente do País em um momento crucial da nossa história recente, o presidente Itamar nos deixa uma trajetória exemplar de honradez pública. O Brasil e Minas sentirão a sua falta.

Neste momento de dor, quero transmitir meus sentimentos a seus familiares e amigos.

Dilma Rousseff

Presidenta da República Federativa do Brasil"