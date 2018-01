Dilma irá a comemorações da Lei Maria da Penha A presidente Dilma Rousseff deve ir ao Congresso na terça-feira, 27, para participar de uma sessão conjunta, na qual receberá o relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Violência contra a Mulher. Dilma participará também das comemorações do aniversário da Lei Maria da Penha. O convite foi feito pela senadora Angela Portela (PT-RR), em reunião com a bancada do PT no Senado realizada no dia 8, no Palácio do Planalto.