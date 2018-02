Dilma irá à China em abril, informa Patriota

BUENO AIRES - O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, confirmou nesta terça-feira, 11, que a presidente Dilma Rousseff vai viajar no dia 16 de fevereiro para Lima (Peru), onde participará da Cúpula América do Sul e Países Árabes. No dia 13 de abril, a presidente vai para a China, onde terá uma reunião bilateral com o governo chinês e participará da Cúpula dos Brics - bloco de países em desenvolvimento que reúne Brasil, Rússia, Índia e China.

Segundo o chanceler, Dilma deve visitar o Paraguai no dia 26 de março, aproveitando a ocasião da comemoração do 20º aniversário do Mercosul.

Patriota disse ainda que a viagem aos Estados Unidos ainda está sendo negociada e confirmou a visita do Ministro de Defesa, Nelson Jobim, à Argentina no dia 17 de janeiro.