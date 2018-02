Dilma intensifica agenda em SP e Minas

Na sexta-feira (8) pela manhã, ainda em São Paulo, a presidente Dilma participa do Congresso Nacional de Mulheres 2014 das Assembleias de Deus - Ministério de Madureira. À tarde, Dilma segue para o interior de Minas, para fazer campanha no Estado de seu principal adversário, o tucano Aécio Neves. A presidente Dilma vai visitar as obras da Ferrovia Norte-Sul, em Iturama, a 780 quilômetros de Belo Horizonte, na divisa com São Paulo.

No sábado (9), Dilma volta a São Paulo para participar de caminhada em Osasco, ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do candidato do PT ao governo do Estado, Alexandre Padilha. Na manhã de segunda-feira (11), em Brasília, Dilma concederá entrevista para o grupo RBS, do Rio Grande do Sul. Na terça-feira da semana que vem (12), voltará a São Paulo para um encontro com lideranças jovens.