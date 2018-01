Dilma inicia roteiro de visita a obras de ferrovia Transnordestina

A presidente Dilma Rousseff deixou no fim da manhã desta quinta-feira, 9, Juazeiro do Norte (CE) no helicóptero oficial rumo a Parnamirim (PE), na primeira etapa de visita às obras da ferrovia Transnordestina. Além de Parnamirim, a presidente irá também nesta quinta a São José do Belmonte e a Salgueiro, ambos em Pernambuco, na última etapa da visita.

Dilma está acompanhada dos governadores do Ceará, Cid Gomes; do Piauí, Wilson Martins; e de Pernambuco, Eduardo Campos; todos do PSB. Também integram a comitiva os ministros dos Transportes, Paulo Sérgio Passos; e da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. O Estado revelou nesta quinta o cancelamento da visita da presidente a um trecho da obra da ferrovia em Missão Velha, após o Planalto constatar o abandono do projeto no local.

A exemplo do que fez nessa quarta-feira, 8, em relação às obras de transposição do rio São Francisco, logo depois do almoço desta quinta Dilma terá reunião com representantes do consórcio responsável pela construção da ferrovia Transnordestina para discutir os problemas existentes na obra e quais são ao prioridades daqui para frente. Depois, vai para a Juazeiro do Norte, de onde retorna para Brasília.