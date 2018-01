Dilma informa no twitter chegada de médicos no interior A presidente Dilma Rousseff reiterou neste domingo, por meio da sua conta no microblog Twitter a chegada de mais um contingente de 6.500 médicos nas cidades do interior do País e das periferias das grandes cidades nesta semana através do Programa Mais Médicos. Dilma já havia feito o anúncio na sexta-feira (13) durante a inauguração do Hospital de Clínicas Municipal José Alencar, em São Bernardo do Campo.