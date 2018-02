Dilma indica quem ela quiser, diz Lula sobre Meirelles

RIBEIRÃO PRETO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi questionado nesta terça-feira, 23, se defenderia a manutenção do presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, no cargo. Em resposta, Lula disse que não defendia ninguém e que todos os ocupantes de cargos públicos no atual governo têm como única garantia a permanência até 31 de dezembro. A afirmação foi feita pelo presidente em evento do setor sucroenergético em Ribeirão Preto.

Segundo Lula, a partir de 1.º de janeiro, Dilma "indica quem ela quiser, porque conhece todo mundo, e deve montar um governo com a cara e a semelhança dela". O presidente afirmou ainda que sua sucessora só pode indicar nomes que ela possa ter a liberdade de trocar quando quiser. "Ela está livre para montar o governo dela", destacou.

Lula também condenou o conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. "Eu não sei quem atacou primeiro, mas, de qualquer forma, qualquer ataque eu condeno. Tem de respeitar a soberania do País", afirmou. Sobre a onda de violência no Rio de Janeiro, Lula disse ter conversado com o governador Sergio Cabral, que pediu a ele reforços de policiais rodoviários federais. Ele disse que Cabral será atendido. "Faremos o máximo para que as pessoas do bem vençam as do mal."

Bem humorado, Lula disse que, ao deixar o governo, vai "desencarnar" do cargo de presidente para depois voltar a normalidade. Lula, que é corintiano, criticou a torcida do São Paulo, que comemorou a derrota do time para o Fluminense, a qual prejudicou o Corinthians na rodada de domingo (21) do Campeonato Brasileiro. "Nunca vi torcida bater palma para gol do adversário. Não é assim que o Corinthians joga", afirmou.