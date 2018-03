Dilma indica Luiz Fux para vaga de ministro do STF A presidente Dilma Rousseff (PT) encaminhou ao Senado a indicação de Luiz Fux para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O ato foi publicado no Diário Oficial da União, mas o nome de Fux foi redigido de forma incorreta, como Luiz Pux. Ele terá de ser sabatinado, ter o nome aprovado pelo plenário do Senado para somente depois assumir o cargo.