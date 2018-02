Dilma indica dois nomes para o STJ

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff encaminhou ao Senado dois nomes para os cargos de desembargador, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Marco Aurélio Belizze Oliveira foi indicado para a vaga do ministro Luiz Fux, que foi para o Supremo Tribunal Federal (STF). Marco Aurélio Gastaldi Buzzi foi indicado para a vaga do ministro Paulo Geraldo de Oliveira Medina, que se aposentou.

Os nomes dos indicados foram encaminhados para o Senado, onde serão sabatinados pela Comissão de Constituição e Justiça. As mensagens da Presidência, com as indicações, foram publicadas nesta quinta-feira, 25, no Diário Oficial.