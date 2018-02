Dilma inaugura viaduto de acesso ao Beira Rio no RS A presidente da República, Dilma Rousseff, participou da abertura ao tráfego do viaduto Pinheiro Borda, na manhã deste sábado, na zona sul de Porto Alegre, em rápida cerimônia ao lado do prefeito, José Fortunati (PDT), do governador Tarso Genro (PT) e de outras figuras políticas do Estado, como o ex-governador Olívio Dutra (PT). A obra inaugurada, no entanto, ainda não está totalmente funcional em seu objetivo, que é facilitar o acesso ao Estádio Beira Rio durante a Copa do Mundo.